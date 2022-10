Carlino – Tre nomi di mercato dalla Svezia

Il Resto del Carlino di oggi fa tre nomi di mercato, tutti dalla Svezia. Si tratta dei mediani Yasin Ayari (18 anni) e Bilal Hussein (22) dell’Aik Solna e Hugo Larsson (18) del Malmo. I giocatori sono stati visionati approfittando della sosta per le nazionale e nelle precedenti gare di coppe europee, con Di Vaio e gli uomini di Sartori avvistati in Svezia a monitorare la situazione. Ayari è un nazionale svedese under 19 e in stagione ha segnato 4 reti, è considerato uno dei talenti più promettenti assieme a Larsson e Hussein. Il Bologna tornerà ad investire sui giovani e oltre alla Svezia ha monitorato i campionati di Francia, Germania e Austria.