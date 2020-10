Carlino – Tomiyasu resta, ci pensa Saputo

Il Milan era pronto a formulare oggi una nuova offerta al Bologna per Takehiro Tomiyasu, ma il Bologna ha giocato d’anticipo. Ceduto Bani al Genoa, il club rossoblù ha deciso di togliere il giapponese dal mercato.

Ci penserà Joey Saputo in persona a ricapitalizzare le perdite e garantire la stagione senza una cessione eccellente, rimandata alla prossima estate. Per il Milan era pronta una offerta in prestito con obbligo di riscatto, ma Saputo è pronto ad intervenire anche in vista dell’assemblea dei soci di ottobre. Il Bologna è chiamato a far fronte alle perdite di 15 milioni di euro per i mancati introiti da stadio e su questo fronte ci penserà Saputo che potrebbe arrivare in città proprio in vista dell’assemblea.

Fonte – Carlino.