Carlino – Tomiyasu andrà via solo se…

La speranza del Bologna è che il Milan non affondi per Takehiro Tomiyasu.

Lo scrive oggi il Resto del Carlino sottolineando come una offerta da 25 milioni di euro in su farebbe vacillare il Bologna che con la cessione di Tomiyasu sistemerebbe un bilancio disastrato dal Covid. Negli ultimi due anni Saputo ha messo 70 milioni e non ha registrato cessioni significative e le ultime previsioni raccontano di almeno 15 milioni di perdite. Il Bologna non si siederà al tavolo per offerte di 15 o 20 milioni avendo pagato Tomiyasu 8 ed essendo consapevole che tra un anno il giapponese potrebbe valere molto di più, ma dai 25 in avanti il discorso cambierebbe per dare fiato alle casse della società.