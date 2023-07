Carlino – Thiago a caccia di risposte contro il Palermo di Bigon

Bigon è stato per sei anni direttore sportivo rossoblù, il quale però stasera non sarà presente a Rovereto per impegni di mercato mentre ha seguito da vicino il ritiro di Ronzone dei suoi rosanero che sono stati sconfitti nella prima amichevole 1-0 dalla Virtus Verona. Sarà invece presente Giovanni Sartori che salirà da Bologna e si ricongiungerà con Marco Di Vaio e Claudio Fenucci che scenderanno da Valles assieme alla squadra. Per Motta l'occasione per testare certamente l'ossatura titolare, priva del terzino sinistro, ma anche i giovani che si sono messi in luce in ritiro come Ebone, Rossetti, Raimondo e Mazia.