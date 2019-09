Carlino – Tempo di rinnovi

Si è vociferato a lungo durante questa estate riguardo la possibile partenza di Mattia Destro, in particolare la società che maggiormente sembrava essere interessata era il Genoa, detentrice del cartellino di Kouamé, ma disposto a trattare altre contropartite non così suggestive. Mihajlovic ha voluto la permanenza di Destro, il tecnico è convinto delle qualità dell’attaccante e anche contro la Spal lo ha fatto partire titolare. Chiuso il calciomercato è tempo di pensare ai rinnovi, il Bologna non intende perdere a parametro zero Destro, il cui contratto scade a luglio del 2020, ed entro ottobre cominceranno le trattative per il rinnovo. Lo riporta Il Resto del Carlino.