Arrivi e partenze a Casteldebole. Santiago Castro va alla Roma, mentre al Bologna arriva Artem Dovbyk in prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 16 e i 18 milioni di euro.

Secondo il Resto del Carlino, decisiva è stata la chiamata effettuata dal tecnico Domenico Tedesco all'attaccante: Mimmo ha convinto Dovbyk a vestire la maglia rossoblù. Affare fatto, dunque. E l'ingaggio? Il Carlino ha una posizione diversa rispetto al Cor Sport e al Corriere di Bologna. Dei 3.5 milioni totali, il Bologna ne pagherebbe circa 2.4, ovvero la stessa cifra di Orsolini, mentre il resto sarà a carico della Roma. In uscita, invece, la cessione di Castro a quasi 40 milioni fa tornare in attivo il Bologna dopo gli investimenti per Alhassane e Amondarain: ora c'è anche margine di manovra per altre operazioni in entrata.