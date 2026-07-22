Intrigo e intreccio di mercato tra Italia, Inghilterra e Arabia sugli esterni di attacco. L'Aston Villa, che sembrava il pericolo numero uno per Jonathan Rowe, starebbe andando su Garnacho. Lo riporta il Resto del Carlino.

Il racconto parte da Summerville, che sembrava promesso sposo a una tra Aston Villa e Roma, ma si è inserito l'Al Hilal che lo preleverà a 80 milioni di euro, così i villans avrebbero dirottato le loro attenzioni non su Rowe bensì su Garnacho in prestito dal Chelsea. Anche la Roma è rimasta a bocca asciutta e oggi non risultano contatti tra i giallorossi e Jonathan Rowe. Resta ora da capire se possa muoversi il Chelsea, che dopo aver speso oltre 100 milioni per Rogers sta per cedere Garnacho: potrebbe arrivare una offerta dai blues per Rowe?