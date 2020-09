Carlino – Supryaga si complica sempre di più

Il gol di Vladyslav Supryaga nei preliminari di Champions potrebbe aver complicato i piani del Bologna.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il ragazzo ucraino resta una pedina cedibile nello scacchiere di Lucescu, che vuole una punta brasiliana, ma al prezzo della Dinamo Kiev, cioè 15 milioni di euro. Il 30 chiude il mercato in entrata in Ucraina e poco prima ci sarà il ritorno del preliminare con il Gent, per il Bologna la pista si fa più complicata. Il club rossoblù è salito da 7 milioni a 10 più bonus come offerta totale, 3-4 in prestito oneroso subito e il resto in obbligo di riscatto, mentre al giocatore è stato proposto, con gradimento di Supryaga, un quinquennale da 600mila euro più bonus.