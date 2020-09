Carlino – -Supryaga ora o diventa difficile

Il Bologna ha alzato la propria offerta per Supryaga ma anche per il Resto del Carlino diventa determinante il preliminare di Champions della Dinamo Kiev contro l’Az Alkmaar.

Il giocatore arriva da una stagione condita da 15 gol in 26 partite e il club rossoblù ha alzato la propria offerta da 7 milioni a 10, rimanendo in pole rispetto alla concorrenza. L’obiettivo del Bologna è riuscire a chiudere a breve la trattativa prima che il giocatore diventi irraggiungibile mettendosi in mostra alla concorrenza europea. Martedì, giorno del preliminare, il Bologna osserverà attentamente perché in caso di passaggio del turno della Dinamo, quindi con nuove entrate per il club, Supryaga potrebbe essere tolto dal mercato o salire enormemente di prezzo.