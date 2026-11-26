Raffaele Palladino ha battuto se stesso, nei subentri a Monza e Atalanta, e per ora eguagliato Thiago Motta: rendimento da record per il tecnico campano.

Infatti, come riporta il Resto del Carlino, Palladino ha portato il Bologna a 18 punti dopo 12 giornate, lo stesso bottino che aveva Thiago Motta nella stagione 2023/2024, quella poi culminata con la qualificazione alla Champions League. A Monza, invece, Palla fece 12 punti in 8 partite, mentre a Bergamo furono 15: bottini ragguardevoli ma non come quelli odierni. Questo rendimento è garanzia di successo? Ovviamente no, anche perché per il Bologna l'Europa non è una ossessione, rimarca il Carlino, tuttavia le medie dicono che la possibilità di restare in alto c'è. Tutto verrà messo alla prova nelle prossime partite di dicembre,