Il Bologna attende una risposta dal Partizan dopo aver rilanciato la propria offerta per Ognjen Ugresic, salendo a 8 milioni più Ilic più corposa percentuale sulla rivendita. Il rischio è lo stallo e così Sartori e Di Vaio hanno virato su Mikel Amondarain.

A centrocampo sono scese anche le quotazioni di Peer Koopmeiners dato che l'Az Alkmaar lo ha dichiarato incedibile e anche il giocatore sembra propenso a rinnovare il contratto. Ecco allora la pista argentina con Mikel Amondarain dell'Estudiantes, per cui il Bologna sta agendo attorno ai 7-8 milioni, perché questo è il budget stanziato per il centrocampista. Richiesta di informazioni anche per Folorunsho del Napoli, con il Bologna che vuole agire con un prestito più diritto mentre il giocatore vorrebbe un obbligo o una cessione definitiva. In ogni caso, un centrocampista servirebbe in vista del ritiro di Valles in un reparto rimasto corto dalla cessione di Fabbian, il mancato riscatto di Sohm e il contratto scaduto di Freuler, senza dimenticare le vacanze a cui hanno diritto Moro e Ferguson dopo il mondiale.