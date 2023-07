Carlino – Squadre inglesi su Van Hooijdonk: possibili offerte a 9 milioni

Sydney Van Hooijdonk non è stato convocato per il ritiro di Valles ed è dichiaratamente sul mercato. Non sarà valutato da Motta che lo ha escluso dal raduno di Casteldebole e così l'agente e il Bologna stanno cercando una sistemazione.

Per il Resto del Carlino ci sarebbe alcune squadre inglesi sul ragazzo, pronte magari ad offrire cifre interessanti. Viene segnalato sull'olandese il Southampton, retrocesso in Championship, oppure il Sunderland, anch'esso nella b inglese, e potrebbero arrivare offerte da 9 milioni di euro che sarebbero manna anche per il mercato in entrata del Bologna.