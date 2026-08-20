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Cercasi leader

In estate il Bologna ha ballato dietro, e in centrocampo cerca equilibrio. Comprensibile dopo gli addii di Lucumi e Freuler - l'asse centrale.

Cercasi nuovi leader dunque, continuando a puntare sugli investimenti di un anno fa: Vitik, Heggem ed Helland. A Casteldebole si valuta l'inserimento di una pedina esperta come Acerbi. Ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza rossoblù e Pastorello, agente del difensore.

Francesco Acerbi vuole continuare a giocare. Chiede un biennale da 1,5 milioni di euro, ma è pronto a ragionare anche su un 1+1 da un milione più bonus. Lo hanno cercato anche a Sassuolo e Monza. Il Bologna attende riscontri dalla partita contro la Lazio.

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