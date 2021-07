Carlino – Sondaggio Lazio su Orsolini

Il numero 7 ha rifiutato il Toro, ma alla Lazio potrebbe dire sì

Asta per Takehiro Tomiyasu , ma anche per Riccardo Orsolini inizia a muoversi il mercato.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la Lazio si sarebbe mossa concretamente per il numero sette rossoblù. Primi contatti e sondaggi con l'entourage del giocatore, che sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Sarri. Orsolini avrebbe già rifiutato il Torino, non considerandolo un passo avanti, ma con la Lazio sarebbe diverso. Non ci sono ancora offerte ufficiali, biancocelesti anche su Grifo, Ilicic e Brandt, ma se arrivasse una offerta tra i 15 e i 20 milioni il Bologna potrebbe sedersi al tavolo.