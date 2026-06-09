Carlino – Sohm alla Pobega. Colloqui con Freuler

In ballo, in primis, c'è il futuro di Remo Freuler. Il mediano svizzero va in scadenza il 30 giugno e ha sul piatto le proposte di Roma, Juventus e Arabia, ma l'arrivo di Tedesco potrebbe aprire nuovi scenari e nei prossimi giorni andranno in scena dei colloqui tra il club e il giocatore. La riconferma di Freuler porterebbe a un investimento in meno a centrocampo e in ballo c'è anche il futuro di Simon Sohm. Niente riscatto a 14 milioni da parte del Bologna e il giocatore tornerà alla Fiorentina, ma si potrebbe ragionare su una riconferma alla Pobega, ovvero un rinnovo del prestito per poi riparlarne nel 2027. In entrata piace invece Orel Mangala, che Tedesco ha avuto da ct Belgio e oggi è di proprietà del Lione.