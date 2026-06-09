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Carlino – Sohm alla Pobega. Colloqui con Freuler

Carlino – Sohm alla Pobega. Colloqui con Freuler - immagine 1
Il punto sul centrocampo del Resto del Carlino: si valuta la conferma di Sohm
Redazione TuttoBolognaWeb

Ragionamenti e valutazioni a centrocampo a partire da oggi quando ci sarà il primo summit di persona tra Domenico Tedesco e la dirigenza del Bologna.

In ballo, in primis, c'è il futuro di Remo Freuler. Il mediano svizzero va in scadenza il 30 giugno e ha sul piatto le proposte di Roma, Juventus e Arabia, ma l'arrivo di Tedesco potrebbe aprire nuovi scenari e nei prossimi giorni andranno in scena dei colloqui tra il club e il giocatore. La riconferma di Freuler porterebbe a un investimento in meno a centrocampo e in ballo c'è anche il futuro di Simon Sohm. Niente riscatto a 14 milioni da parte del Bologna e il giocatore tornerà alla Fiorentina, ma si potrebbe ragionare su una riconferma alla Pobega, ovvero un rinnovo del prestito per poi riparlarne nel 2027. In entrata piace invece Orel Mangala, che Tedesco ha avuto da ct Belgio e oggi è di proprietà del Lione.

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