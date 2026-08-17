I media turchi scrivono di un Jonathan Rowe nel mirino del Fenerbahce, ma così non risulta ai dirigenti rossoblù, a cui fin qui non è pervenuta alcuna offerta, scrive oggi il Resto del Carlino.

Per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo, al momento non è previsto un innesto di qualità. Il debutto di campionato è ormai alle porte, ma ci saranno ancora due sfide - contro Lazio e Atalanta - per testare l'operato degli uomini di mercato. Senza porre limiti alla provvidenza nè ai bilanci, più che sani.