Sirene turche per Rowe, ci prova il Fenerbahce. Ad oggi è solo un'idea, ma da qui al 1 settembre chissà. E a centrocampo...
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I media turchi scrivono di un Jonathan Rowe nel mirino del Fenerbahce, ma così non risulta ai dirigenti rossoblù, a cui fin qui non è pervenuta alcuna offerta, scrive oggi il Resto del Carlino.
Per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo, al momento non è previsto un innesto di qualità. Il debutto di campionato è ormai alle porte, ma ci saranno ancora due sfide - contro Lazio e Atalanta - per testare l'operato degli uomini di mercato. Senza porre limiti alla provvidenza nè ai bilanci, più che sani.
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