Carlino – Sfuma Ibanez: il Bologna guarda avanti

Questo è proprio un fulmine a ciel sereno per il Bologna. Dopo Barrow, infatti, i rossoblu pensavano di aver ormai acquistato dall’Atalanta anche Roger Ibanez, forti soprattutto delle parole del ds Sabatini. Così però non è stato. Il ragazzo ha cambiato idea all’ultimo, scegliendo la Roma. Da giorni i giallorossi aspettavano di inserirsi nella trattativa, e ieri ci sono riusciti. La squadra della Capitale ha infatti offerto al difensore brasiliano un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 500 mila euro più bonus messi sul piatto dagli emiliani. Niente Ibanez dunque: la risposta definitiva arriverà oggi, ma Bigon non vuole partecipare all’asta e quindi, a Casteldebole, il brasiliano è considerato ormai un affare sfumato.

Piano mercato dunque da rifare per la dirigenza, che nel pomeriggio odierno incontrerà Mihajlovic per discutere il da farsi. Una volta comprese realmente le condizioni di Krejci e Dijks, verrà presa una decisione: se entrambi dovessero recuperare nel giro di 2-3 settimane, allora il tecnico serbo potrebbe anche rimandare qualsiasi acquisto all’estate. In caso contrario, bisognerà intervenire sul mercato, per un centrale o per un terzino sinistro. Qui sorge però il problema: tutti i profili sondati sono al momento inarrivabili. Dimarco è stato promesso dall’Inter al Verona, Barreca ha ripreso a giocare al Genoa, Juan Jesus della Roma ha un ingaggio troppo elevato; a loro si aggiunge Igor offerto dalla Spal, che però non convince. Il Bologna dovrà pensarci bene.

Fonte: “Carlino”