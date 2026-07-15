Da domani potrebbe accendersi definitivamente il mercato attorno a Jhon Lucumi. Oggi scade la clausola da 28 milioni di euro, che nessuno come prevedibile ha pagato, e dal 16 luglio si inizierà a trattare direttamente col Bologna.

Secondo il Resto del Carlino, il giocatore vuole un club di vertice che gli possa consentire di vincere dei titoli e per ora ha messo in standby club di media fascia in Premier League. Ecco allora che la pista italiana resta, soprattutto quella che porta alla Juventus. I bianconeri stanno per incassare dalle cessione di Muharemovic in Premier, la Vecchia Signora ha il 50% sulla rivendita, e con quella cifra extra potrebbero aumentare l'offerta per Lucumi. Si parla di 20-22 milioni di euro, mentre il Bologna conta di non scendere sotto i 25. Sul giocatore c'è anche l'Inter, altra destinazione gradita a Lucumi. Dall'altro lato, il club rossoblù spera nell'inserimento della Premier o della Liga, soprattutto l'Atletico Madrid, per far scattare un'asta.