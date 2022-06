Carlino – Sartori a caccia in Sudamerica

Il neo responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori apre dunque i contatti con il Sudamerica. Piacciono il terzino sinistro Francisco Ortega del Velez e Fausto Vera, mediano della Argentinos Juniors. Il primo è un terzino con un passato da esterno nel 4-4-2 e come quinto di centrocampo sarebbe interprete perfetto. Ha contratto in scadenza nel 2024 e pare intenzionato a non rinnovare. Vera è invece un classe 2000, mediano con caratteristiche da regista e lo cerca anche la Sampdoria. I blucerchiati hanno in casa Thorsby, cercato proprio dal Bologna, ma la valutazione di 7 milioni di euro è stata ritenuta elevata.