Carlino – Saputo torna al Dall’Ara, un tesoretto per il mercato

Il tema budget non è ancora stato affrontato ma non è detto che Saputo metterà a disposizione un tesoretto per il mercato, anzi. Dopo aver investito 108 milioni di euro negli ultimi tre anni in seguito a passivi di bilancio, il patron ha visto un mercato estivo in attivo con 50 milioni nelle casse grazie a tre cessioni: c’è la speranza che Saputo conceda un tesoretto per qualche operazione? In realtà, non è escluso che il Bologna possa procedere come ha sempre fatto, cioè apportando modifiche in entrata solo a fronte di un paio di uscite. C'è anche da aggiungere una cosa, sottolinea il Carlino, cioè che Thiago Motta preferisce allenatore rose non molto larghe, circa 24-25 giocatori, per aver massimo coinvolgimento da parte di tutti. Quei 24-25 ci sono già, anzi ora ce ne sono di più dato che qualche ruolo presenta sovrabbondanza.