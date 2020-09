Carlino – Santander si è convinto: lo Spezia ci prova

Un piccolo gruzzoletto per tentare l’affondo decisivo per Vladyslav Supryaga.

Federico Santander, oggi, è più vicino alla Spezia. El ropero si è convinto della destinazione i liguri proveranno a chiudere il cerchio con il Bologna. C’è in ballo una prima proposta in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 3-4 milioni di euro, ma il club rossoblù vorrebbe un prestito oneroso da 1.5 milioni per poi poter dare la caccia a Supryaga. Si tratta. Per quanto riguarda Santander, il 3-5-2 di Italiano sembra un modulo adatto a lui, lo stesso di Pippo Inzaghi in cui lui fu protagonista, e la destinazione tutto sommato gradita.

Fonte – Carlino.