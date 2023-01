Carlino – Sansone è destinato a rimanere fino a giugno

Stamattina il Resto del Carlino conferma il fatto che Nicola Sansone dovrebbe rimanere in maglia rossoblù fino a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno e, a quel punto, se ne andrà a parametro zero. Quindi, per adesso, l'acquisto di un esterno d'attacco da regalare a Thiago Motta è rimandato. Per l'estate si pensa già a Dario Osorio, ala cilena classe 2004 in forza all'Universidad de Chile e già convocato nella nazionale maggiore sudamericana.