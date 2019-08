Carlino – Salta Cuellar, ha scelto gli arabi

Anche secondo il Resto del Carlino sarebbe saltata la trattativa per il 26enne Gustavo Cuellar del Flamengo.

Lo stesso giocatore avrebbe scelto di accettare la proposta dell’Al Hilal da 2 milioni a stagione, scegliendo l’Arabia e non l’Italia. Proprio mentre il Bologna stava trattando con i brasiliani del Flamengo, ha scritto il Resto del Carlino nell’edizione odierna, il giocatore ha deciso di accettare l’offerta araba: l’Al Hilal può tra l’altro acquistarlo a titolo definitivo mentre il Bologna stava imbastendo una formula in prestito con diritto di riscatto, la stessa con cui è stato ceduto Donsah. Saltato Cuellar, per il Carlino le attenzioni sono ora rivolte su Baptiste Santamaria.