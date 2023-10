Carlino – Saelemaekers vuole brillare a San Siro

A seguito dell'espulsione ingenua rimediata per proteste contro il Monza, Alexis Saelemaekers suona la carica in vista dell'impegno di sabato contro l' Inter a San Siro , per un match che sa di revival per i suoi trascorsi in rossonero.

Per l'esterno rossoblù, infatti, questa sfida può essere un'occasione per sbloccarsi contro i nerazzurri, dopo averli sfidati per ben 11 volte senza però mai segnare un solo gol. Per lui diventa quindi prioritario mettersi a disposizione di Thiago Motta, che secondo il Carlino può ritenersi ampiamente soddisfatto per quanto visto negli appena 53 minuti disputati dall'esterno belga contro Napoli e Monza. Per il tecnico rossoblù, Saelemaekers rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per la sua duttilità, virtù che gli permette di essere un jolly tuttofare (può giocare come mezz'ala, esterno d'attacco in entrambe le fasce e trequartista).