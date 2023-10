Carlino – Saelemaekers, è già aria di derby contro l’Inter

L'ex-Milan suona la carica per la partita contro i nerazzurri

Dopo un avvio difficile a seguito dell'infortunio di inizio stagione e gli appena 53 minuti giocati contro il Napoli e il Monza, Alexis Saelemaekers è voglioso di riscatto, in una sfida che sa di derby per lui, memore dei suoi trascorsi in rossonero.