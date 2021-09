Carlino – Sabatini paga per tutti

Sabatini paga per tutti

Il Resto del Carlino titola 'Sabatini addio, paga per tutti'. E' il risultato di una partita da incubo, che aveva portato con sé l'amara battuta di Sabatini: "Abbiamo costruito una squadra del c....'. Saputo non ha lasciato passare le brutture di Empoli e il primo a pagare è il coordinatore, che si era assunto le proprie responsabilità ma senza convincere il patron che gli ha dato il benservito. 'Niente dimissioni, insomma, e niente addio indolore, a dispetto di una nota del club conciliante', scrive il quotidiano.