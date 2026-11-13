Il futuro di Artem Dovbyk al Bologna è sempre più incerto. La Roma teme che lo scarso impiego dell’attaccante possa svalutarne il cartellino e sarebbe pronta a confrontarsi con i rossoblù per valutare una soluzione già a gennaio. I giallorossi ritengono infatti poco probabile che il Bologna eserciti il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro.

Finora l’ucraino ha raccolto cinque presenze, 105 minuti e un gol contro il Sassuolo. Con Palladino ha giocato appena 21 minuti in due partite, scivolando di fatto al ruolo di quarta punta dopo il rilancio di Odgaard e il recupero di Piccoli. A Casteldebole sottolineano inoltre le difficoltà del giocatore nel ritrovare la migliore condizione fisica.

Dovbyk proverà a sfruttare gli impegni con l’Ucraina contro Irlanda del Nord e Georgia per ritrovare fiducia e convincere il Bologna. Ha circa un mese e mezzo per cambiare le gerarchie, mentre la Roma valuta un confronto tra i club per tutelare il valore del giocatore e trovare una soluzione vantaggiosa per entrambi.