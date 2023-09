Carlino – Rocchi: “Di Bello in campo il prima possibile”

"Il miglior modo per recuperare un arbitro che ha sbagliato è mandarlo in campo il prima possibile" . Con queste parole Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri della Serie A, si è espresso in occasione del suo intervento a 'Storie di Serie A' presso Radio Serie A con Rds, tornando a parlare del caso Di Bello e delle polemiche successive a Juventus - Bologna per il mancato rigore per il contatto tra Iling Junior e Ndoye.

Secondo quanto riportato dal Carlino, infatti, Rocchi, che già una settimana fa aveva deciso di non sospendere Di Bello per un errore tecnico e che lo avrebbe fermato al massimo per una o due partite, avrebbe avuto un colloquio con l'arbitro brindisino in merito a quell'errore, evidenziando che l'arbitro avrebbe già superato l'accaduto di Torino a livello psicologico. Ha inoltre denunciato la pessima immagine degli arbitri in Italia per l'opinione pubblica, proponendo un premio di MVP aperto anche agli arbitri, in modo da premiare e rendere giustizia alla professione del direttore di gara. Ha anche evidenziato la necessità da parte degli arbitri di utilizzare il VAR come strumento ausiliare, ma anche di essere anche più decisi sul campo. Ha infine discusso dell'eventualità di inserire altri esponenti femminili in Serie A, dopo aver confermato l'ottimo inserimento di Maria Sole Ferreri Caputi, confermando la possibilità di inserirne altre qualora queste si rivelassero qualificate. Non sono mancate nemmeno le sue considerazioni sul razzismo, chiedendo ai tifosi di placarsi e ai calciatori di aiutare i direttori di gara, perché a detta sua questi ultimi potrebbero essere troppo concentrati sulla partita per accorgersene.