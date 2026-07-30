Oggi doveva essere il giorno del rientro a Bologna di Jhon Lucumi, ma per problemi di documenti l'arrivo è destinato a slittare, scrive il Resto del Carlino.

In tutto questo c'è anche il mercato. Lucumi è in uscita, doveva già esserlo un anno fa ma il Bologna lo ha trattenuto dopo la cessione di Beukema, e col contratto in scadenza nel 2027 oggi non c'è altra soluzione. Il Bologna chiede circa 25 milioni di euro, cifra che il Como sarebbe disposto a saldare, e in un amen si potrebbe chiudere, ma il giocatore starebbe aspettando la Juventus. Carnevali lavora ai fianchi da inizio estate e negli ultimi giorni ha allargato i cordoni della borsa con Kolo Muani e Alajbegovic. I felsinei chiedono alla Juve di pareggiare l'offerta, ma molto probabilmente sarà un faccia a faccia con Lucumi, al suo rientro dalle vacanze, a decidere la questione. Il giocatore forzerà la mano per chiedere uno sconto sul cartellino? Per quanto riguarda i sostituti, il Bologna sonda Rodriguez del Cagliari e Bozhinov del Pisa, ma per un innesto servirebbero anche le uscite di Casale e Ilic.