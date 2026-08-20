Si era partiti da un'offerta da 2 milioni fino al 2029, il Bologna era salito al 2030 e a 2,2 più bonus. La quadra è stata raggiunta con l'inserimento di un anno in più di contratto, sempre da 2,2 più 500mila euro più bonus legati al rendimento.

Arrivò al Bologna nel 2018 dalla Juventus di cui non aveva mai vestito la maglia via Atalanta. Salvo le 10 presenze tra Europa League, Serie A e Coppa Italia alla corte di Gasperini e Sartori, il Bologna è stato l'unico club in A.

In Serie B era esploso ad Ascoli, per poi prendersi il titolo di capocannoniere del Mondiale under 20 con l'Italia. Ha sfiorato la Juventus, è stato corteggiato da Lazio e Milan, ha avuto una ricchissima proposta un'estate fa dall'Al Qadsiah, da 10 milioni a stagione. Orso è sempre rimasto a Bologna, dove vanta 87 gol e 33 assist in 309 presenze.

La ribalta con Mihajlovic, è diventato determinante con Motta e ha vissuto l'apice con Italiano. Ha visto il Bologna passare dalla lotta salvezza alla Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Orsolini è pronto a diventare la nuova bandiera rossoblù. Si attende l'annuncio, poi sarà Orso a vita. Nei prossimi 5 anni incasserà circa 11 milioni più bonus fino a 14. Lieto fine, tutti felici e contenti.