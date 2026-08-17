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Occasione

Il pre-campionato ha parlato chiaro: il sostituto di Lucumi non si può sbagliare. Jhon era il leader della difesa. Per quel ruolo proverà a candidarsi Heggem; trovare un degno sostituto del colombiano diventa strategico.

Cabal è chiaramente l'occasione a portata di mano, così come lo è stato Dovbyk nell'operazione Castro. Ma come sta il difensore della Juventus? La domanda diventa lecita dal momento in cui l'attaccante ucraino pare proprio non trovare la forma perduta. Inoltre, Cabal, da centrale ha giocato poco rispetto al suo impego da terzino o braccetto.

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