Carlino – Quel decimo posto che può cambiare gli scenari

Il punto del Resto del Carlino

Il Resto del Carlino sottolinea come un decimo posto potrebbe cambiare gli scenari che fino a due mesi fa sembravano scritti, soprattutto riguardante il direttore sportivo Riccardo Bigon. Saputo sembra orientato a cambiare, ma il diesse porta con sé le richieste sul mercato per i gioielli del Bologna e un finale in crescendo dal punto di vista sportivo può generare valutazioni diverse. Dall'altro lato, gli ultimi bilanci parlano di passivi esorbitanti e una gestione delle risorse rivedibile, motivi per cambiare. E attenzione a Sartori. Da Bergamo si mormora che una possibile uscita di Gasperini potrebbe portare la Dea a cercare di convincere Sartori a rimanere avendo ancora un anno di contratto. La decisione spetta a Saputo a metà maggio.