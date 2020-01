Quasi fatta per Ibanez: ecco tutte le cifre

Il Bologna è sempre più vicino a Roger Ibanez, che tra pochi giorni dovrebbe raggiungere Barrow in rossoblu. Il pressing di Bigon e Sabatini è serrato. Il duo bolognese ha incontrato gli agenti del difensore ieri pomeriggio a Milano, con cui sono stati fatti ulteriori passi avanti. Mancano ormai solo i dettagli. Le due società sono d’accordo da tempo: prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro più 2-3 di bonus. Manca invece ancora la fumata bianca con il ragazzo brasiliano, ma è questione di ore.

Il Bologna sta trattando le cifre del contratto con gli agenti del classe 1998: accordo fino al 2024 a 500 mila euro annui (il doppio dello stipendio percepito alla Dea) più circa 200 mila di bonus. Le sensazioni rimangono sempre positive, visti i costanti aggiornamenti tra la dirigenza rossoblu e i procuratori del difensore. Ibanez però non arriverà subito: non ci sarà di sicuro per la gara di domenica pomeriggio al Dall’Ara contro l’Hellas Verona. Nella migliore delle ipotesi, il giocatore dell’Atalanta sarà a Casteldebole all’inizio della prossima settimana. La situazione si evolve ad ogni ora, ma la chiusura della trattativa è ormai ad un passo.

Fonte: “Carlino”