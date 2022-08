Carlino – Pronti 10 milioni per Shomurodov

Il Bologna alza la posta in palio per Eldor Shomurodov e accorcia il gap con la richiesta della Roma : ora balla un solo milione di euro.

Il Resto del Carlino oggi in edicola racconta che, nonostante Sartori abbia un budget da 20 milioni di euro da investire per le tre pedine mancanti in entrata, per l'attaccante uzbeko della Roma è pronto a fare un'eccezione, con un prestito con diritto di riscatto da 10 milioni che diventa obbligo a determinate condizioni dettate da gol e assist. Il dialogo con i giallorossi non è chiuso, ma le parti continuano a parlare e l'agente del centravanti 27enne tratta con la società della capitale le condizioni dell'uscita.