Anche il Resto del Carlino va sulla traccia Rahim Alhassane, ma con prudenza. Affare vicino, ma non ancora chiuso secondo il quotidiano: ci sarebbe differenza tra richiesta e offerta.

Il Bologna ha comunque virato sul terzino dell'Oviedo, fresco di retrocessione in Serie B e con la necessità di incassare a bilancio, così la dirigenza felsinea ha abbandonato la pista Lasse Gunther per inserirsi su Alhassane, che è di nazionalità del Niger ma dotato di passaporto comunitario spagnolo. Secondo il Carlino, però, da Casteldebole si predica calma. Per i media spagnoli l'affare è fatto, per Marcello Giordano non del tutto. L'Oviedo chiede 4 milioni di euro mentre il Bologna vorrebbe chiudere a 2/2.5 milioni di euro. Se il club spagnolo accetterà le condizioni, Alhassane diventerà rossoblù con un contratto quadriennale da 400mila euro.