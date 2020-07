Carlino – Possibilità per uno scambio Eder-Santander

E’ uscita ieri la voce di un possibile ritorno in Italia di Eder, 33enne italo brasiliano ex Samp e Cesena. Il suo nome è stato accostato al Bologna e stamattina anche il Resto del Carlino lo affianca al prossimo mercato rossoblù.

Per il quotidiano, potrebbe nascere una sorta di collegamento con Federico Santander. Il paraguaiano era stato cercato l’estate scorsa proprio dall’attuale club di Eder, il Jiangsu Suning, che tra l’altro in passato ha visto protagonista Sabatini. Da qui potrebbero nascere alcuni riscontri per un possibile scambio dato che Santander tra infortuni e scelte tecniche ha giocato poco e potrebbe decidere di cambiare aria.