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Gol e guai per Dovbyk

A Brighton è parsa migliore la forma di Piccoli. Al momento sembrerebbe più performante, dunque in leggero vantaggio su Dovbyk.

Di sicuro il più funzionale sarebbe stato Castro. Ma non va dimenticato che Artem Dovbyk ha vinto il titolo di "pichichi" de La Liga segnando 24 gol con il Girona appena due stagioni fa. Anche la prima stagione a Roma è stata proficua: 17 gol in 45 partite. Poi i guai.

A partire dallo scorso novembre, i problemi muscolari e tendinei l'hanno costretto ad operarsi. Risultato: out da gennaio a maggio. L'ariete ucraino non è riuscito a brillare nel precampionato, né con i giallorossi, né con la casacca rossoblù.

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