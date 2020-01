Carlino – Paz sposta il mercato più avanti

Il mercato può aspettare?

La domanda è lecita dopo la vittoria di Ferrara e l’utilizzo di Nehuen Paz. Secondo il Resto del Carlino, l’argentino, al di là del rigore concesso alla Spal, ha retto l’urto e fornito una prestazione all’altezza. La sensazione è che sul giocatore ex Lanus si possa contare in caso di emergenza. L’agente nelle ultime settimane aveva lavorato per trovare una sistemazione, ma la partenza ora sarebbe bloccata salvo occasioni dell’ultimo minuto. Sul mercato in entrata, Bigon è stato chiaro qualche giorno fa: la strategia è fare un investimento futuribile e non su giocatori esperti come possono essere Dragovic o Nagatomo. Si fa dunque largo l’idea di non ritoccare il gruppo a meno di occasioni dal mercato.