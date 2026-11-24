Da quando c'è Raffaele Palladino uno zoccolo duro di 13-14 giocatori rappresenta la struttura portante e il blocco da cui il tecnico non deroga quasi mai. 'Giocano sempre quelli' scrive il Resto del Carlino.

Baciarsi i gomiti per 17 punti in 8 partite, una risalita imponente, ma il tutto con rotazioni ridotte e una coperta corta. Palladino ha attinto da una ristretta cerchia di fedelissimi, coloro che si prendono il massimo del minutaggio. I primi irrinunciabili sono i difensori, ovvero Darmian, Casale e Theate, sempre presenti, senza dimenticare i mediani Pobega e Ferguson, praticamente mai tolti, mentre in fascia Zortea e Miranda sono inamovibili al netto di infortuni. Anche davanti le scelte sono spesso standard, con Odgaard ormai perno nel ruolo di centravanti e la coppia Cambiaghi-Bernardeschi a supporto. Tutti gli altri, individualmente, non arrivano a 200 minuti. Ecco, che le scelte ristrette del tecnico possano rappresentare un segnale chiaro in vista del mercato?