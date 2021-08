Carlino – Orsolini, Lazio e Napoli ci pensano

Il Bologna valuta eventuali proposte per il suo esterno d'attacco

Il Resto del Carlino in edicola oggi sostiene che in particolare i partenopei si stiano muovendo per il 7 rossoblù, soprattutto nel caso in cui Insigne dovesse partire. La squadra guidata da Spalletti avrebbe messo gli occhi anche su Skov Olsen: i rossoblù dicono no a cessioni last minute, ma si cautelano sondando il terreno per il napoletano Ounas per l'eventuale sostituzione.