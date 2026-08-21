Orso bussa nella storia. È lui il romanzo rossoblù degli anni Duemila.
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Il solito Orso
La firma è arrivata, Orsolini al Bologna fino al 2031. Se il rapporto di fedeltà venisse rispettato parleremmo di 14 stagioni consecutive in rossoblù - bandiera.
Questo è Orso, bravo anche a fare l'asino - in senso goliardico - nelle sue prime parole ufficiali post firma.
"Mi presento, sono Riccardo Orsolini, nuovo acquisto del Bologna..." e tutta la solita pantomima di ogni nuovo innesto. Un ragazzo positivo, sorridente ed esagerato in tutto; compresi i mesi del rinnovo, di cui si iniziò a parlare a Valles 2025. Orso - con 14 gol - ha lasciato che fosse il campo a parlare per lui.
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