Carlino – Orsolini e Barrow resteranno a Bologna

In attesa di capire quando e come si potrà riprendere a giocare, il Bologna vara le strategie di mercato future.

Il Resto del Carlino è convinto del fatto che i giovani di talento rossoblù resteranno anche la prossima stagione. Da un lato c’è ovviamente la crescita a cui deve andare incontro la squadra per attaccare l’Europa, dall’altro la necessità di proseguire sulla linea giovane dopo la probabile perdita di liquidità di questo periodo e la possibile svalutazione dei prezzi dei cartellini. Chi è già qui rimarrà. Vale per Riccardo Orsolini, continuamente accostato alla Juventus, riscattato la scorsa estate per 15 milioni di euro e vale per Musa Barrow, arrivato a gennaio per 13 milioni. Assieme a lui proseguiranno in rossoblù anche gli altri talenti partendo da Tomiyasu e finendo con il neo arrivato Dominguez.