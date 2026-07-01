Da circa un anno è partita la trattativa per il rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini e ancora non c'è stata una risposta definitiva. Orso nel pensatoio, ma adesso bisogna stringere.

Il Bologna l'offerta l'ha recapitata alle massime cifre possibili per i parametri del club: 2.5 milioni a stagione fino al 2029, scrive il Carlino. Il giocatore riflette, perché è davanti al grande dubbio amletico della carriera, continuare in rossoblù e diventare bandiera alla Bulgarelli oppure aprirsi ad altre avventure. Accettare la proposta vorrebbe dire legarsi a vita al Bologna e Orso vuole rifletterci fino in fondo. Il club ha pazienza, ma col contratto in scadenza nel 2027 il rischio del parametro zero inizia a incombere. Intanto, il 7 luglio c'è il raduno a Casteldebole e, salvo clamorosi colpi di scena, Orso inizierà la sua decima stagione nel Bologna.