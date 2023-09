Carlino – Ora Freuler e Calafiori scalpitano

Il Bologna è partito bene con quattro punti in tre partite, soprattutto due big affrontate come Milan e Juventus, e sarebbe potuti diventare sei senza un errore arbitrale allo Stadium, ma Thiago Motta ha ancora armi inesplorate dopo la rivoluzione estiva di mercato. Si tratta ovviamente di Remo Freuler, Alexis Saelemaekers e Riccardo Calafiori. Lo svizzero è arrivato tardi e avrà bisogno di mettere condizione nelle gambe e la nazionale potrà dare una mano, il belga ha invece patito un leggero infortunio e non era disponibile con il Cagliari, mentre anche il difensore potrà lavorare a Casteldeole in questi giorni per ritrovare ritmo partita. Il processo di amalgama del nuovo Bologna partirà comunque settimana prossima dopo le nazionali visto che tanti rossoblù non ci saranno, ma Motta, rispetto al Cagliari, avrà tre giocatori in più da poter utilizzare, segno della ricchezza e dell'abbondanza della rosa a disposizione. E di sicuro Freuler e Saelemaekers saranno titolari in questo Bologna visto il curriculum. A Motta il compito di trovare l'alchimia giusta.