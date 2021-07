Carlino – Oltre Arnautovic potrebbe arrivare un altro attaccante

Per il Resto del Carlino potrebbe arrivare un'altra punta

Potrebbe esserci un'altra entrata in avanti se la rosa venisse ulteriormente sfoltita. C'è il giovane Sydney Van Hooijdonk, che però è ancora acerbo, e c'è il sempre in uscita Federico Santander. Morale: per il paraguaiano si cerca ancora una sistemazione tra Spagna e Turchia e poi si valutare se mandare l'olandese a fare esperienza da qualche parte. In quel caso arriverebbe una nuova punta dal mercato.