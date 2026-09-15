La panchina non trema e non traballa, ma nel giorno di riposo concesso alla squadra scatterà il confronto interno tra la dirigenza e Domenico Tedesco.

C'è l'urgenza di analizzare la situazione dopo un solo punto in quattro giornate e un nervosismo latente che è emerso in queste prime settimane. Tarozzi espulso alla prima, Tedesco espulso col Sassuolo, Saputo ad applaudire sarcasticamente Di Bello. E' un momento duro in casa Bologna, acuito da una crisi di risultati che a Napoli ha visto il punto più basso. Al Maradona si può perdere, ma non così. Inoltre, il Bologna è uscito indebolito dal mercato, anche se il diesse Marco Di Vaio ha negato tale tesi nel prepartita: "Abbiamo mantenuto una ossatura e a centrocampo abbiamo due giocatori che hanno fatto il mondiale". Il problema, però, è che Moro fino a qui non è mai stato schierato titolare e Ferguson nel ruolo di Freuler appare poco adatto.