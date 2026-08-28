Non solo Jhon Lucumi. La Juve nelle ultime ore ha provato a sondare il terreno per prelevare Juan Miranda dal Bologna. La risposta del club rossoblù è stata negativa.

Lo riporta il Resto del Carlino che parla di una proposta bianconera di 5-7 milioni di euro di conguaglio più il cartellino di Juan Cabal per arrivare a Miranda. Ipotesi che Casteldebole per ora ha smentito, sostiene il Carlino, ma che in ambiente di calciomercato viene ritenuta veritiera. In ogni caso, Cabal resta in uscita dalla Juventus, per Spalletti è ai margini, e se non dovesse essere convocato per la sfida con il Parma l'ipotesi cessione resterebbe valida anche se il Bologna sta per prelevare Arthur Theate.