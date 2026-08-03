A tre settimane dal via al campionato, Domenico Tedesco sembra aver individuato il canovaccio base, scrive il Resto del Carlino: 4-3-3. Tuttavia, il neo tecnico ha più soluzioni e sta portando avanti un altro Bologna.

Il quotidiano punta la lente di ingrandimento su due giocatori. Il primo è Jens Odgaard, un vero e proprio giocatore universale, che ha svolto un mese di lavoro da mezzala ma sabato contro il Cambuur, complice l'assenza di Dovbyk, ha giocato da centravanti. Ed è pure andato in rete. Un altro uomo che potrebbe ritagliarsi una stagione da protagonista è Oussama El Azzouzi. Reduce da un paio di stagioni difficili a livello fisico, il marocchino è stato perno del 4-3-3 da mediano centrale e, fino a qui, non ha avuto problemi di infortuni. Anche questa può essere una missione di Tedesco: ridare valore a chi non lo aveva espresso fino in fondo.