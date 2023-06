Carlino – Occhi su Parisi, con intreccio per Cambiaso

Non solo il difensore centrale ma anche il terzino sinistro. Sono queste due le priorità per il Bologna in vista del ritiro di Valles.

Per quanto riguarda il laterale di sinistra, al momento in rosa c'è solo Charalampos Lykogiannis dopo le mancate conferme di Andrea Cambiaso e Georgios Kyriakopoulos: serve intervenire in fretta. Ma Sartori non ha mollato la presa su Cambiaso e l'intreccio si consuma sull'asse Torino-Empoli. La Juventus è interessata a Parisi e qualora concretizzasse l'operazione il Bologna si rifarebbe vivo: o direttamente per Cambiaso, oppure per capire se si potrà prendere Parisi che piace tanto a Sartori. Infatti anche oggi il terzino sarà visionato sul posto a Cluj per gli Europei Under 21.