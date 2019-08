Carlino – Nuovi volti a centrocampo

Domenica sera il Bologna esordirà a Verona contro l’Hellas, ma lo farà ancora con il buco a centrocampo. Partito Pulgar, la società non è ancora riuscita a sostituirlo sul mercato. Molteplici i nomi in ballo ma, tra chi non convince appieno e chi è complicato economicamente, non è ancora arrivato nessuno. La novità delle ultime ore risponde al nome di Afriyie Acquah: il centrocampista ghanese – svincolato dopo l’esperienza all’Empoli – è stato proposto al Bologna ma, nonostante Mihajlovic lo conosca bene dopo l’avventura al Torino, sembra esser stato bocciato.

Secondo il “Carlino”, due sono i nomi nuovi sondati dai rossoblu, entrambi brasiliani: Otavio e Thiago Maia. Il primo è un classe 1994 di proprietà del Bordeaux, mentre il secondo è un classe 1997 che milita nel Lille. Otavio ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 7 milioni di euro; Thiago Maia invece, seguito anche da Sampdoria e Genoa, è valutato circa 4 milioni. Sfumato Cuellar, sono questi due i nomi principali per la mediana del Bologna, senza dimenticare Baptiste Santamaria dell’Angers, su cui però c’è anche il Napoli. Nel frattempo, in attesa del mercato, la certezza di chiama Blerim Dzemaili: appena rientrato dall’infortunio muscolare, il capitano si candida fortemente per una maglia da titolare al Bentegodi al fianco di Poli.